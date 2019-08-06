أمير طعيمة ساخرًا من حظ الأبراج: تهجيص وجدل شيك

سخر الشاعر الغنائي، أمير طعيمة، من حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي منذ الصباح الباكر، حول حقيقة إضافة برج جديد يحمل اسم "حواء"، لمجموعة الأبراج الفلكية.



وقال "طعيمة" على حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "تقسيمة الأبراج الجديدة بتؤكد اللي طول عمري بقوله إن الأبراج تهجيص وصورة من صور الدجل الشيك، تخيل إن الصفات اللي بقالك عمر بتدافع عنها طلعت بتاعة برج تاني وناس تانيين".



واختتم، "نتذكر الجملة الشهيرة، لما حد كان بيوصف برجك: يا خبر أبيض ده بيوصفني بالظبط".



فيما نفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ما يتم تداوله بين رواد السوشيال ميديا حول برج "حواء" داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.



وقالت "فؤاد" في منشور نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك"،"اقرأوا واتعلموا واتأكدوا بنفسكم.. بعد إشاعة تغيير مواعيد الأبراج لقيت إن من واجبي توضيح الأمور، والنقاط الغائبة عن الكثيرين.. أرجو عدم الانسياق للشائعات بدون علم ودراسة وتمحيص".



وتابعت:"باقول لمروجي الشائعات.. كفاية فتي بدون علم، الجدول التالي يمثل أحد الجداول التي تدون حركة كل كوكب وتاريخ دخوله في البرج بالدقيقة والثانية، كما أن التقويم الخاص بالأبراج الشمسية مبني على موعد دخول الشمس في البرج".



وأضافت "فؤاد"،"تقويم عالم الفلك الفارسي عمر الخيام دقيق يربط حركة الشمس بالأبراج، ويعرف بالتقويم الجلالى "النتيجة الجلالية" أو التقويم الهجرى الشمسى أو التقويم الفارسى، وهو معمول به في عدة دول إلى يومنا هذا ومنها إيران، وأفغانستان وكردستان".

