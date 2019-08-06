الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

منوعات

خطأ طبي كاد يكلف إنجليزيًا رجولته

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:46 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
تعرض رجل إنجليزي عن طريق الخطأ لعملية ختان، بدلا من إجراء عملية جراحية للمثانة في أحد مستشفيات مدينة ليستر.

ولكن "رب ضارة نافعة"، فقد تمكن الرجل بفضل هذا الخطأ، من الحصول على تعويض يبلغ عشرين ألف جنيه إسترليني.

وحدث هذا الموقف "المضحك المبكي"، في صيف عام 2018، عندما دخل الإنجليزي تيري برازيير إلى المستشفى للعلاج وحقنه بالبوتوكس في المثانة. وتعد هذه الحقن ضرورية كي يتعرض المريض لشلل جزئي في عضلات العضو المذكور، وهي تستخدم في علاج بعض الأمراض.

ولكن بعد العملية، قال الأطباء للرجل: "آسفون، لقد تعرضت للختان".

ويؤكد الرجل أن الأطباء لم يبلغوه بالأمر، مباشرة، بل بعد ساعتين من العملية.

وقال برازيير إنه أصيب بالذهول ولم يصدق ما قيل له. وأكد على أنه لم يشعر بما جرى، خلال العملية، لأنه كان يتحدث مع الممرضة ولم يدرك أنه تعرض لعملية جراحية مغايرة تماما لما هو مطلوب.

ويقول موقع Local Democracy Reporting Service، إن هذا ليس الخطأ الوحيد الذي وقع في المستشفى المذكور، ففي عام 2018 ارتكب الأطباء هناك 8 أخطاء مختلفة.

وبعد الحادث، رفع المريض المتضرر دعوى قضائية. وقال مازحا: "توجد أخطاء أسوأ من ذلك، على سبيل المثال، كان المحتمل أن يبتر الأطباء عضوا ما في غاية الأهمية".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

منذ حوالي 8 ساعات

اضغط الآن.. تنسيق القبول بالجامعات 2019/2020| تنسيق المرحلة الثانية

منذ حوالي 9 ساعات

الثانوية العامة| tansik تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019/2020 الآن

منذ حوالي 7 ساعات

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الآن على رابط بوابة الحكومة المصرية

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

قبل طرح "ولاد رزق 2" بيومين.. أحمد عز: "جاهزين"

بدرية طلبة تتبرع لمعهد الأورام بعد الحادث

طرحها منذ يومين.. أحدث كليبات هشام عباس تحقق 130 ألف مشاهدة

منة شلبي تعلن عن خوض "خيال مآتة" المنافسة مبكرا

رياضة

فرانكفورت يرسل مدافعه إلى الدوري البلجيكي

مانشستر يونايتد يتمسك بلوكاكو ويرفض عرض إنتر ميلان

الهلال يهزم الأهلي السعودي برباعية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا

سان جيرمان يسعى لضم حارس ميلان جيانلويجي دوناروما

الرئيس نيوز

بالأسماء والمواقع.. حركة تنقلات ضباط الشرطة في الأقصر

بالأسماء.. 4 تيارات سودانية معارضة تقدم مرشحيها للمجلس السيادي

ترامب يتهم "جوجل" بالعمل سرا لإسقاطه في الانتخابات المقبلة

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

منوعات

خطأ طبي كاد يكلف إنجليزيًا رجولته

الاستيقاظ ليلا للتبول قد يرتبط بأمراض فتاكة

مساكن على سطح القمر

عطلة رومانسية تنتهي باختفاء قلب الزوجة وعينيها وبطنها

كشكول

الخميس.. صرف المرتبات الشهرية للعاملين في مدارس الهرم

إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس

جامعة المنوفية تناقش موازنة المكتبات وأنشطة معرض الكتاب

"كشك" تهنئ مدراء ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد

إسلام سياسي

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان

تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا


زيت وسكر

“بيطري الإسكندرية” تناشد الجزارين وضع مخلفات الذبح فى أكياس خاصة

تفاصيل اجتماع صندوق إعانات الطوارئ للعمال

“التموين”: ١٠٪ زيادة في ضخ اسطوانات البوتاجاز خلال العيد

“الصحة”: “رئيس البعثة المصرية” يتفقد عدداً من العيادات الطبية

مقالات الرأي
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
د.مينا بديع عبدالملك
بعض من الأعمال المجيدة للبابا كيرلس السادس
القس. رفعت فكرى
المال ليس كل شيء!!
المزيد

الثقافة

ثقافة مصر الجديدة يستقبل عيد الأضحى بورش متنوعة

ممارسات المواطنة لمواجهة التطرف.. بثقافة المنيا

ورش ودورات تدريبية بثقافة القليوبية

فرقة أحمد بهاء الدين للموسيقي والكورال تتألق في جامعة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك