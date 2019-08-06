الرئيس السيسى يستعرض جهود تعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية (فيديو)

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ورئيس المخابرات العامة.



وتناول الاجتماع متابعة مجمل أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي ومنذ فبراير الماضي، حيث جاءت تلك الرئاسة تتويجًا لجهود مصر على مدار السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وتجسيدًا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي، وهو التحرك الذي لاقى مردودًا إيجابيًا واسعًا لدى الأشقاء الأفارقة.



ووجه الرئيس بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضاري مع جميع شعوبها، وكذلك تسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير آليات العمل الإفريقي المشترك تحقيقًا للمصلحة المشتركة لجميع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن في إفريقيا.



كما وجه الرئيس بتطبيق تصور متكامل ورؤية مستقبلية على المستويين الثنائي أو في إطار الاتحاد الإفريقي وأجهزته وآلياته، بما يضمن الاستمرارية للمبادرات والأنشطة المصرية التي تمت بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد، أخذًا في الاعتبار محاور أجندة التنمية الإفريقية 2063 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.