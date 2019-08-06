حقيقة زواج الفنان محمد رمضان من حلا شيحة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنباء تفيد بزواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وأنهما يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميًا.



وقال الفنان محمد رمضان إن الفنانة حلا شيحة صديقة عزيزة وتربطه بها علاقة وطيدة بحكم قربها من زوجته فقط لا غير، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح على الإطلاق، مجرد إشاعات للنيل منه لا أكثر.



وأكد رمضان في تصريحات صحفية أنه برفقة زوجته وأولاده الصِغار لقضاء إجازة الصيف في كاليفورنيا، وليس في الساحل الشمالي كما روجت الإشاعات.



جدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.



يذكر أن محمد رمضان تواجد مؤخرًا في كاليفورنيا من أجل حضور الاحتفال السنوي لمجلة "إنجما"، وسبق ونشر صورته مع ابنه "علي" من هناك.