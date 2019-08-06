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رياضة

ساسي وطارق حامد يغيبان عن مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:49 م
جريدة الدستور
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أعلن نادي الزمالك، خوض مباراته المقبلة أمام فريق ديكاداها الصومالي دون لاعبي وسطه الأساسيين طارق حامد وفرجاني ساسي.

ويستضيف الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، الأحد المقبل، على ملعب بتروسبورت، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر نادي الزمالك منح لاعبيه طارق حامد وفرجاني ساسي راحة من المباراة، بسبب حالة الإرهاق التي قد تطالهما نظرا لتراكم المباريات التي خاضاها منذ الموسم الماضي.

وشارك طارق حامد مع منتخب مصر وفرجاني ساسي مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر في يونيو ويوليو الماضيين.

وودع المنتخب المصري البطولة من الدور ثمن النهائي، عقب الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا، إلا أن منتخب تونس أكمل البطولة حتى نهايتها، حيث خاض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي خسرها أمام نيجيريا بهدف نظيف يوم 17 من الشهر الماضي، وكان ساسي أحد العناصر الأساسية.

ومن المتوقع أن يلعب الثنائي محمود عبدالعزيز ومحمد حسن في وسط الملعب بشكل أساسي، حيث كان "زيزو" هو البديل الدائم لحامد وساسي في الموسم الماضي، كما أن محمد حسن هو البديل الثاني بعده.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا للمباراة يوم الجمعة المقبل، قبل يومين من انطلاقها، في ظل رغبة طارق يحيى، المدير الفني، في فرض حالة من التركيز قبل المباراة المرتقبة.

وتُقام مباراة العودة يوم 23 من الشهر الجاري على ملعب بتروسبورت أيضا، حيث سيكون الملعب البديل لاستاد القاهرة الذي يرغب الزمالك في خوض مباريات الموسم الحالي عليه.

وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن الزمالك حدد ملعب بتروسبورت ليكون ملعبه البديل في مباريات الموسم المقبل، في حالة عدم إمكانية استضافة استاد القاهرة للمباريات.

وأوضح حسين أنه ينتظر تحديد باقي الأندية للملاعب التي ستستضيف مبارياتها في الموسم المقبل، من أجل تحديد موعد قرعة الدوري المصري ووضع جدول مباريات الموسم الجديد.

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