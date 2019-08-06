حملة لتغريم شوادر الأغنام المخالفة بحي المنتزه

شنت وحدة شرطة المرافق بحى المنتزة ثان، حملة لتغريم شوادر الأغنام في نطاق الحي؛ وذلك استمرارًا للحملات المتتابعة التي تُنفذها إدارة إشغال الطريق، ووحدة الإزالة المسائية بحي ثان المنتزه.



وقال العميد خالد كشك رئيس حي ثان المنتزه، إن إدارة إشغال الطريق بمعاونة وحدة الإزالة المسائية، قد نفذت تغريم عدد من شوادر الأغنام بنطاق الحي؛ وذلك لإزالة التعديات والإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق العام.



وأشار "كشك" إلى أن الحملة توجهت لشارع النبوي المهندس، ومصطفى كامل، وجمال عبدالناصر، ومحمود جمعة، وهران، و45، والملازم بسيوني، وشارع 3 وشارع 11 متفرع من شارع 45، لافتًا إلى أنه سوف تستمر الحملات بنطاق الحي؛ لفرض الانضباط وردع المخالفين لمنع تكرار المخالفات.



وشارك بالحملات مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونوه، ورئيس وحدة الإزالة المسائية بمعاونة وحدة شرطة المرافق، وممثل عن إدارة الإيرادات بالحي.