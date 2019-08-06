الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

منوعات

عادة سيئة تعرض الكثيرين لخطر الوفاة المبكرة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:48 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أشارت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، إلى ارتباط تخطي وجبة الفطور بشكل كبير بزيادة خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة الوفاة المرتبطة بالسكتة الدماغية.

وقال الدكتور وي باو، أستاذ مساعد في علم الأوبئة بجامعة آيوا، إنه بعد دراسة العمر والجنس والعرق والحالة الاجتماعية والاقتصادية والنظام الغذائي ونمط الحياة ومؤشر كتلة الجسم والحالة المرضية، وجدت الدراسة أن أولئك الذين لم يتناولوا وجبة الفطور كانوا أكثر عرضة بنسبة 87٪ لخطر وفيات القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الفطور كل يوم.

أضاف باو: «تقليديًا، يُعتقد أن الفطور هو الأكثر أو على الأقل إحدى أهم الوجبات في اليوم، ولكن لا تتوفر الكثير من البيانات لتأكيد ذلك الاعتقاد بنعم أو لا. تقريرنا من بين تلك الدراسات التي تقدم أدلة لدعم الفوائد طويلة الأجل».

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية ومنها السكتة الدماغية، السبب الرئيسي للوفاة في العالم، حيث سجلت 15.2 مليون حالة وفاة في عام 2016، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتضمنت الدراسة بيانات من 6550 شخصًا من البالغين الأمريكيين بين عامي 1988 و1994، تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا، وقد أبلغوا عن عدد المرات التي تناولوا فيها وجبة الفطور.

تم الإبلاغ عن 2318 حالة وفاة حدثت خلال فترة متابعة متوسطة بلغت 18.8 عام، منها 619 وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ألقى الباحثون نظرة فاحصة على عدد المرات التي يتناول فيها كل شخص وجبة الفطور والوفيات، وتحديدًا ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية.

وأفاد 5.1٪ من هؤلاء البالغين، بأنهم لم يتناولوا وجبة الفطور مطلقًا، 10.9٪ نادرا ما يتناولون وجبة الفطور، 25٪ تناولوا الفطور في بعض الأيام، و59٪ تناولوا الفطور كل يوم.

وفقًا للدراسة، مقارنة مع أولئك الذين يتناولون وجبة الفطور كل يوم، فإن البالغين الذين لم يفعلوا ذلك، كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والوفاة المرتبطة بالسكتة الدماغية.

كان لدى الدراسة بعض القيود، منها أن البيانات لم تتضمن معلومات حول أنواع الأطعمة أو المشروبات التي تم استهلاكها في الفطور وما إذا كانت أنماط استهلاك وجبة الفطور للشخص قد تغيرت بين عام 1994 وتاريخ جمع بيانات الوفيات.

الأهم من ذلك، وجدت الدراسة فقط وجود علاقة بين تخطي وجبة الفطور وخطر الموت المبكر، وليس أن تخطي وجبة الفطور تحديدًا يسبب أي نتائج من هذا القبيل. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان تخطي الوجبة قد يؤدي في الواقع إلى تقصير العمر المتوقع وسبب وجود مثل هذه العلاقة.

وأشارت الدراسة بشكل عام، إلى أن تخطي تناول وجبة الفطور يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، ارتفاع الكوليسترول أو الدهون في الدم، ارتفاع ضغط الدم، السكري من النوع الثاني، متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب.

وأضاف باو: «تقليديًا، يُعتقد أن الفطور هو الأكثر أو على الأقل إحدى أهم الوجبات في اليوم، ولكن لا تتوفر الكثير من البيانات لتأكيد ذلك الاعتقاد بنعم أو لا. تقريرنا من بين تلك الدراسات التي تقدم أدلة لدعم الفوائد طويلة الأجل».

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية ومنها السكتة الدماغية، السبب الرئيسي للوفاة في العالم، حيث سجلت 15.2 مليون حالة وفاة في عام 2016، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية بحسب سي ان ان عربية.

وتضمنت الدراسة بيانات من 6550 شخصًا من البالغين الأمريكيين بين عامي 1988 و1994، تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا، وقد أبلغوا عن عدد المرات التي تناولوا فيها وجبة الفطور.

تم الإبلاغ عن 2318 حالة وفاة حدثت خلال فترة متابعة متوسطة بلغت 18.8 عام، منهم 619 وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ألقى الباحثون نظرة فاحصة على عدد المرات التي يتناول فيها كل شخص وجبة الفطور والوفيات، وتحديدًا ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية.

وأفاد 5.1٪ من هؤلاء البالغين، أنهم لم يتناولوا وجبة الفطور مطلقًا، 10.9٪ نادرا ما يتناولون وجبة الفطور، 25٪ تناولوا الفطور في بعض الأيام، و59٪ تناولوا الفطور كل يوم.

وفقا للدراسة، مقارنة مع أولئك الذين يتناولون وجبة الفطور كل يوم، فإن البالغين الذين لم يفعلوا ذلك، كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والوفاة المرتبطة بالسكتة الدماغية.

كان لدى الدراسة بعض القيود، منها أن البيانات لم تتضمن معلومات حول أنواع الأطعمة أو المشروبات التي تم استهلاكها في الفطور وما إذا كانت أنماط استهلاك وجبة الفطور للشخص قد تغيرت بين عام 1994 وتاريخ جمع بيانات الوفيات.

الأهم من ذلك، وجدت الدراسة فقط وجود علاقة بين تخطي وجبة الفطور وخطر الموت المبكر، وليس أن تخطي وجبة الفطور تحديدًا يسبب أي نتائج من هذا القبيل. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان تخطي الوجبة قد يؤدي في الواقع إلى تقصير العمر المتوقع وسبب وجود مثل هذه العلاقة.

وأشارت الدراسة بشكل عام، إلى أن تخطي تناول وجبة الفطور يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، ارتفاع الكوليسترول أو الدهون في الدم، ارتفاع ضغط الدم، السكري من النوع الثاني، متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

منذ حوالي 7 ساعات

الثانوية العامة| tansik تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019/2020 الآن

منذ حوالي 7 ساعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

سعد سمير ومحمد محمود يواصلان برنامجهما التأهيلي

نشأت الديهي: مبادرة "حياة كريمة" عمل تاريخي بكل المقاييس

محمد الشناوي يكتفي بتدريبات تأهيلية في الجيم

نشأت الديهي: إسرائيلي يضع السياسة التحريرية لقنوات الإخوان

رياضة

"كاف" يجدد رخصة الأندية المحترفة للأهلي

الجزائري محمد فارس يقترب من الانضام لإنتر ميلان

ساسي وطارق حامد يغيبان عن مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

شاشة عملاقة في بلجيكا لنقل أول مباراة لهازد بقميص الريال

الرئيس نيوز

الصحة: وزير الري يشيد بأداء "البعثة الطبية للحج"

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

"المركزي": ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو إلى 44.92 مليار دولار

السيسي يناقش أنشطة الرئاسة المصرية لـ"الاتحاد الأفريقي" هذا العام

منوعات

عطلة رومانسية تنتهي باختفاء قلب الزوجة وعينيها وبطنها

عادة سيئة تعرض الكثيرين لخطر الوفاة المبكرة

فاعل خير مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لتسهيل الموت

ابتكار طبي يلغي الحاجة لاستبدال غضروف الركبة

كشكول

بالصور.. محافظ مطروح يكرم "النيلي" ومديري الإدارات التعليمية

جامعة حلوان تشارك فى مبادرة (هنجملها) بزراعة 500 شجرة مثمرة

شيخ الأزهر و"المحرصاوي" يدعمان جامعة القاهرة في حادث معهد الأورام

رئيس جامعة المنيا يتفقد ختام أعمال القافلة المتكاملة بـ"ههيا"

إسلام سياسي

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان

تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا


زيت وسكر

طوارئ بمحطات ميكانيكا الرى لتوفير المياه للزراعات

تفاصيل دعم “مصر الخير” لمبادرة “حياة كريمة”

حملة موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات

ما هي أسباب تصلب الشرايين؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

ثقافة مصر الجديدة يستقبل عيد الأضحى بورش متنوعة

ممارسات المواطنة لمواجهة التطرف.. بثقافة المنيا

ورش ودورات تدريبية بثقافة القليوبية

فرقة أحمد بهاء الدين للموسيقي والكورال تتألق في جامعة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك