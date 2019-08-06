شاشة عملاقة في بلجيكا لنقل أول مباراة لهازد بقميص الريال

ستبث شاشة عملاقة بجوار معلم أتوميوم الشهير في العاصمة البلجيكية بروكسل مباراة البلجيكي إيدين هازارد الرسمية الأولى مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، في مستهل مشوار الفريق الملكي بالموسم الجديد للدوري الإسباني.



ويحل الريال ضيفا على سيلتا في ملعب "بالايادوس" في 17 من أغسطسآب الجاري، في الجولة الأولى من الليجا.



وستجري هذه الفعالية تحت رعاية شركة "إيليفن سبورتس"، المسؤولة عن حقوق بث وتوزيع الليجا في بلجيكا، وسيكون الحدث مجانيا، وسيتضمن عددا من الأنشطة الأخرى.



يذكر أن هازارد (28 عاما) قائد المنتخب البلجيكي تعاقد في 13 يونيوحزيران الماضي مع ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2024.



وشارك هازارد في المباريات الـ5 الودية التي خاضها الريال حتى الآن في فترة الإعداد للموسم الجديد، غير أنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف، فضلا عن ظهوره بوزن زائد، ما تسبب في قلق قطاع كبير من مشجعي "الميرينجي".