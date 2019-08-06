الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

بوردو يعلن التعاقد مع المدافع المخضرم كوسيلني

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:44 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
أعلن نادي بوردو الفرنسي تعاقده رسميا مع المدافع المخضرم لوران كوسيلني، قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن بوردو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن عودة كوسيلني، لاعب لوريان السابق، إلى الدوري الفرنسي بشكل رسمي.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن تعاقد بوردو مع المدافع المخضرم جاء بناء على طلب البرتغالي باولو سوزا المدير الفني للفريق.

وشارك كوسيلني مع أرسنال في 353 مباراة خلال 9 سنوات قضاها داخل النادي الإنجليزي، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بـ6 ألقاب، وهي كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، ومثلها للدرع الخيرية.

ورفض كوسيلني خوض التدريبات التحضيرية لفريق أرسنال للموسم الجديد، رغبة منه في الانتقال المجاني، رغم ارتباطه بعقد يمتد للموسم المقبل.

ومن جانبها رفضت إدارة أرسنال فكرة التخلي عن خدمات كوسيلني مجانا، وطلبت الحصول على مقابل مادي، وهذا ما تم مع بوردو الفرنسي.

وكانت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية ذكرت أن أرسنال اتفق مع بوردو على انتقال كوسيلني إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 5 ملايين يورو.

في المقابل سيكون على أرسنال إيجاد بديل مناسب في مركز قلب الدفاع، لا سيما أنه كان يحتاج بالفعل إلى تدعيم حتى قبل رحيل المدافع الفرنسي.

وارتبط أرسنال بالتعاقد مع العديد من المدافعين خلال الفترة الماضية، على رأسهم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني، ومواطنه دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

7asry رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية| بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2019

منذ حوالي 6 ساعات

رابط بوابة الحكومة المصرية|نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019|علمي وأدبي

منذ حوالي 6 ساعات

اضغط الآن.. تنسيق القبول بالجامعات 2019/2020| تنسيق المرحلة الثانية

منذ حوالي 8 ساعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

نشأت الديهي: مبادرة "حياة كريمة" عمل تاريخي بكل المقاييس

محمد الشناوي يكتفي بتدريبات تأهيلية في الجيم

نشأت الديهي: إسرائيلي يضع السياسة التحريرية لقنوات الإخوان

"الوزراء": المشروع القومي للاستثمار سيحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.. فيديو

رياضة

"كاف" يجدد رخصة الأندية المحترفة للأهلي

ساسي وطارق حامد يغيبان عن مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

شاشة عملاقة في بلجيكا لنقل أول مباراة لهازد بقميص الريال

بوردو يعلن التعاقد مع المدافع المخضرم كوسيلني

الرئيس نيوز

الصحة: وزير الري يشيد بأداء "البعثة الطبية للحج"

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

"المركزي": ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو إلى 44.92 مليار دولار

السيسي يناقش أنشطة الرئاسة المصرية لـ"الاتحاد الأفريقي" هذا العام

منوعات

عطلة رومانسية تنتهي باختفاء قلب الزوجة وعينيها وبطنها

عادة سيئة تعرض الكثيرين لخطر الوفاة المبكرة

فاعل خير مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لتسهيل الموت

ابتكار طبي يلغي الحاجة لاستبدال غضروف الركبة

كشكول

بالصور.. محافظ مطروح يكرم "النيلي" ومديري الإدارات التعليمية

جامعة حلوان تشارك فى مبادرة (هنجملها) بزراعة 500 شجرة مثمرة

شيخ الأزهر و"المحرصاوي" يدعمان جامعة القاهرة في حادث معهد الأورام

رئيس جامعة المنيا يتفقد ختام أعمال القافلة المتكاملة بـ"ههيا"

إسلام سياسي

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان

تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا


زيت وسكر

طوارئ بمحطات ميكانيكا الرى لتوفير المياه للزراعات

تفاصيل دعم “مصر الخير” لمبادرة “حياة كريمة”

حملة موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات

ما هي أسباب تصلب الشرايين؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

ثقافة مصر الجديدة يستقبل عيد الأضحى بورش متنوعة

ممارسات المواطنة لمواجهة التطرف.. بثقافة المنيا

ورش ودورات تدريبية بثقافة القليوبية

فرقة أحمد بهاء الدين للموسيقي والكورال تتألق في جامعة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك