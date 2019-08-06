بوردو يعلن التعاقد مع المدافع المخضرم كوسيلني

أعلن نادي بوردو الفرنسي تعاقده رسميا مع المدافع المخضرم لوران كوسيلني، قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأعلن بوردو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن عودة كوسيلني، لاعب لوريان السابق، إلى الدوري الفرنسي بشكل رسمي.



وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن تعاقد بوردو مع المدافع المخضرم جاء بناء على طلب البرتغالي باولو سوزا المدير الفني للفريق.



وشارك كوسيلني مع أرسنال في 353 مباراة خلال 9 سنوات قضاها داخل النادي الإنجليزي، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بـ6 ألقاب، وهي كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، ومثلها للدرع الخيرية.



ورفض كوسيلني خوض التدريبات التحضيرية لفريق أرسنال للموسم الجديد، رغبة منه في الانتقال المجاني، رغم ارتباطه بعقد يمتد للموسم المقبل.



ومن جانبها رفضت إدارة أرسنال فكرة التخلي عن خدمات كوسيلني مجانا، وطلبت الحصول على مقابل مادي، وهذا ما تم مع بوردو الفرنسي.



وكانت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية ذكرت أن أرسنال اتفق مع بوردو على انتقال كوسيلني إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 5 ملايين يورو.



في المقابل سيكون على أرسنال إيجاد بديل مناسب في مركز قلب الدفاع، لا سيما أنه كان يحتاج بالفعل إلى تدعيم حتى قبل رحيل المدافع الفرنسي.



وارتبط أرسنال بالتعاقد مع العديد من المدافعين خلال الفترة الماضية، على رأسهم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني، ومواطنه دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الألماني.