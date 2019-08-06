جريزمان: أتمني الانتقال إلى الدوري الأمريكي

تمنى الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، أن تكون خطوته المستقبلية هي الانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم وإنهاء مسيرته به.



جريزمان، صاحب الـ28 عاما، انضم إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "الروخيبلانكوس".



ويخوض اللاعب حاليا معسكرا استعداديا مع البارسا للموسم الجديد بمدينة ميامي الأمريكية، تتخلله مباراتان وديتان ضد نابولي الإيطالي.



وقال جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "بكل تأكيد أتمنى أن أنهي مسيرتي الرياضيه في الدوري الأمريكي، كما فعل أسطورتي المفضلة تييري هنري".



وكان هنري نجم برشلونة وأرسنال الإنجليزي السابق لعب 4 سنوات مع فريق نيويورك ريد بولز بين 2010 و2014.



وأضاف مهاجم منتخب فرنسا: "أحب الطريقة التي ينظر بها الأمريكيون إلى الأمور، وكذلك الاختلاط بين الجنسيات والعروق والاختلاط بين جميع الألوان والقارات".



وتابع جريزمان: "لست متسرعا من أجل هذه الخطوة، لا يزال أمامي متسع من الوقت مع برشلونة، لكنني أريد أن أعيش هذه التجربة، أريد أن أنهي مسيرتي هنا".



من جانبها، قالت الصحيفة المدريدية إن نادي إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام قد يكون وجهة محتملة لجريزمان في المستقبل.



وخاض جريزمان 3 مباريات في فترة الإعداد للموسم المقبل مع برشلونة، إذ شارك أمام كل من تشيلسي وفيسيل كوبي الياباني في معسكر اليابان، فضلا عن خوضه مباراة كأس خوان جامبر ضد أرسنال.



ولم يضع اللاعب أي بصمة مع الفريق الكتالوني حتى الآن، إذ إنه على مدار المباريات الثلاث لم يسجل أو يصنع أي هدف.