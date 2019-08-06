"الأرصاد" توضح حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى معتدلا على السواحل الشمالية، حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على كافة الأنحاء، ولن تكسر درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة كما تداول رواد الـ"فيسبوك".



وحذر عبدالعال خلال تصريحاته لـ"الدستور"، من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة وسواحلنا الشمالية، خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن مستوى الرؤية جيد يسمح بحركة السفر على كل الطرق بأمان.



وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء بصفة عامة تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.