الجزائري سعيد بن رحمة في طريقه إلى أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن خضوع الجزائري سعيد بن رحمة، مهاجم برنيتفورد الإنجليزي، للفحص الطبي تمهيدا للتعاقد مع نادي أستون فيلا الإنجليزي، الأربعاء المقبل، تمهيدا لانضمامه إلى الفريق.



وأكد موقع «ميركاتو 365» الفرنسي، المختص في متابعة أخبار الانتقالات في فرنسا وخارجها، أن سعيد بن رحمة سيخضع للفحص الطبي الأربعاء، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق على إنهاء الصفقة قبل غلق الميركاتو الصيفي أبوابه في إنجلترا (الخميس) 8 أغسطس.



ونجح برينتفورد في ضم الجناح براين مبومو، نجم منتخب فرنسا تحت 20 عامًا، في خطوة استباقية لرحيل نجمه الجزائري.



وخطف سعيد بن رحمة الأضواء في الموسم الماضي من خلال مساهمته في 25 هدفا ما بين صناعة وتسجيل في 38 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.



وجدّد الأخير العهد مؤخرا مع التدريبات بعد غياب طويل عن الملاعب، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، في نهاية الموسم الماضي، التي منعته من المشاركة مع منتخب الجزائر في منافسات أمم أفريقيا مصر 2019.



ويسعى بن رحمة لتكرار تألق رياض محرز، الذي أصبح أحد أبرز نجوم البريميرلييج مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي، بعد أن عانى قبل ذلك من التهميش في فرنسا.