بايرن ميونيخ يري في "ويلوك" البديل الأنسب "لأودوي"

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني حولت أنظارها تجاه التعاقد مع جو ويلوك لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الصاعد، بعد فشل صفقة ضم كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي الإنجليزي.



وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية في تقرير لها أن إدارة بايرن ترى في ويلوك البديل الأنسب لأودوي، الذي رفضت إدارة "البلوز" بيعه إلى العملاق البافاري.



وتألق ويلوك مؤخرًا مع الجانرز في المباريات التحضيرية، والتي كان من بينها فوز أرسنال الودي 2-1 على البايرن.



ولا تزال إدارة بايرن تبحث عن تدعيمات هجومية للفريق، بعد رحيل الثلاثي أريين روبين وفرانك ريبيري وجيمس رودريجيز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وشهدت الفترة الأخيرة خسارة بايرن للقب السوبر الألماني ضد بروسيا دورتموند بنتيجة 0-2 في مباراة غاب عنها أي ظهور هجومي قوي للبافاري.



من جانبه لم يلعب ويلوك مع أرسنال في الموسم الماضي إلا 6 مباريات في كافة المسابقات، إلا أن المدرب أوناي يمري يرى أن اللاعب البالغ من العمر 19 يمكن تصعيده للفريق الأول خلال الموسم الحالي.



وشارك ويلوك مع أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي في مايوأيار الماضي، في اللقاء الذي انتهى بخسارة "|لجانرز" 1-4.