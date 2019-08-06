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رياضة

ثروة طائلة في انتظار ماجوير بعد انتقاله لليونايتد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:39 م
جريدة الدستور
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كشفت تقارير صحفية، عن أن هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي المنضم إليه من صفوف مواطنه ليستر سيتي مقابل 85 مليون إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أصبح على موعد مع جمع ثروة طائلة بعد خطوته الجديدة، وفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن ماجواير وقع عقدا لمدة ست سنوات مع إمكانية تمديده لسنة سابعة إضافية، وهو ما يعني نقلة كبيرة في الحياة المالية للاعب البالغ 26 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الدولي الإنجليزي كان يحصل على 70 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد خلال فترة تواجده مع ليستر، ومع انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد، فإنه سيحصل على 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا؛ ما يعني أن إجمالي دخله سيتجاوز 69 مليون إسترليني خلال مدة التعاقد كاملة مع ناديه الجديد.

وأكدت التقارير أن هاري ماجواير يشتري قصرا جديدا ضخما يجمع فيه أفراد أسرته بعد انتقاله رسميا لصفوف مانشستر يونايتد.

وأصبح ماجواير أغلى مدافع بالعالم بعدما تفوق على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

فضلا عن ذلك، أصبح ماجواير أغلى لاعب إنجليزي متفوقا على الثنائي كايل ووكر، ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي وآرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد، اللذين انتقلا إلى صفوفهما مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وأبدى ماجواير سعادته بإتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد، مؤكدا رضاه عن الموسمين اللذين قضاهما في صفوف ليستر سيتي قبل الرحيل عنه، مشيرا إلى تطلعه للعمل مع مدربه النرويجي الجديد أولي جونار سولسكاير.

وقال المدافع الإنجليزي: "أنا سعيد بالانضمام لنادي مانشستر يونايتد، استمتعت بوقتي في ليستر سيتي وأشكر كل شخص في هذا النادي، بالإضافة إلى الجماهير لمساندتها الدائمة لنا على مدار الموسمين الماضيين".

وأضاف: "عندما يطرق مانشستر يونايتد بابك فهذه فرصة لا يمكن تصديقها، متشوق للخطط التي أعدها سولسكاير للفريق في الموسم المقبل، هو يسعى لبناء فريق قادر على حصد البطولات.. وأتطلع لمقابلة زملائي وبداية الموسم".

من ناحية أخرى، أبدى سولسكاير سعادته بالتعاقد مع ماجواير، قائلا: "أود الترحيب بهاري ماجواير في مانشستر يونايتد، وأتطلع للعمل معه استعدادا للموسم الجديد.. هو يمتلك شخصية رائعة ويعد إضافة قوية للفريق".

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