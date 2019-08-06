أرسنال يسعي لضم كوتينيو على سبيل الإعارة

دخل نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، لمدة عام على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن أرسنال يسعى لتدعيم صفوفه بالنجم البرازيلي قبل بداية الموسم الجديد، بعد أيام قليلة من ضم الإيفواري نيكولاس بيبي قادما من ليل الفرنسي.



وأعلن نادي أرسنال تعاقده رسميا مع نيكولاس بيبي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني من نادي ليل وفقا لتقارير صحفية إنجليزية.



وأضافت التقارير، أن برشلونة يرغب في التخلص من فيليب كوتينيو، ولكن مقابل مبلغ مالي كبير، خاصة أن بطل الدوري الإسباني ضم اللاعب البرازيلي في يناير 2018 مقابل 133 مليون جنيه إسترليني قادما من ليفربول الإنجليزي.



وأضافت التقارير أن برشلونة يرغب في الحصول على 27 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة، وأن حظوظ أرسنال الأوفر في ضم اللاعب.



وارتبط اسم كوتينيو الفترة الماضية بالانضمام لأكثر من ناد، قبل أن يدخل أرسنال سباق التعاقد مع النجم البرازيلي.



وشارك كوتينيو خلال الموسم المنقضي مع برشلونة في 53 مباراة، وسجل 11 هدفا وصنع 5 أهداف بجميع المسابقات، إلا أنه تعرض لنقد شديد من قبل جماهير البارسا، ولم يستطع الحصول على مكانة أساسية بتشكيلة إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، ما دفعه لطلب الرحيل.



يذكر أن باب الانتقالات في إنجلترا من المقرر أن يغلق الخميس 8 أغسطس 2019.