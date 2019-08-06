إصابة 4 أطفال في قصف حوثي جنوب اليمن

أصيب أربعة أطفال، اليوم الثلاثاء، جراء قصف ميليشيا الحوثي، منازل المواطنين في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.



ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر أن عناصر الميليشيا المتمركزة، في منطقة سليم الواقعة شرقي مدينة الفاخر، قصفت منازل المواطنين، في قرية القفلة بمديرية قعطبة، ما أسفر عن أصابة أربعة أطفال بجروح بليغة، وتم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لتلقى العلاج وتدمير ثلاثة منازل في القرية.