شيخ الأزهر: العمل الخيري يجب أن يراعي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أهمية أن يراعي العمل الخيري الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليمية للمواطنين غير المقتدرين، وكفالة الأسر الأشد فقرًا.



وأشاد شيخ الأزهر خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، عواطف اليتامى، بجهود المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية ورعايته للعديد من الأعمال الإنسانية في مصر.



من جانبها، أعربت مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، عن شكرها لدعم الإمام الأكبر لعمل المكتب، مضيفة أن بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يرأسه شيخ الأزهر، أصبح خلال فترة قصيرة واحدًا من أهم مؤسسات العمل الخيري، وتمكن من رعاية عشرات الآلاف من الأسرة المحتاجة وعلاج الآلاف من المرضى على قوائم الانتظار.