الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

رئيس بعثة الحج: تنسيق مع الجانب السعودي لتوفير الرعاية الطبية للحجاج

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:27 م
جريدة الدستور
مكة المكرمة ــ رامى حسين
طباعة
ads
قال وزير الري ورئيس بعثة الحج، إنه شرف للجميع خدمة الحجاج بيت الله الحرام؛ مشيرا إلى أن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل من أجل التسهيل والتيسير على الحجاج المصريين حتى يؤدوا مناسك الحج بكل سهولة؛ ويعودون سالمين إلى أرض الوطن.

وأشار رئيس البعثة لـ"الدستور" من مكة المكرمة، إلى وجود عدد من الحجاج المصابين بأمراض مزمنة؛ وأيضا عدد من الحالات الحرجة؛ موضحا أنه تم التنسيق مع البعثة الطبية والجانب السعودي لتوفير كافة الإجراءات الطبية اللازمة للحجاج المصريين من المرضى.

وأوضح أن هناك خطة للتصعيد إلى مشعر عرفات؛ تجري بالتنسيق مع السلطات السعودية؛ يتم خلالها مراعاة المحافظة على راحة الحجاج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

Link الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩.. tansik

منذ حوالي 7 ساعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

tansik هنا الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر البوابة الإلكترونية للتنسيق

منذ حوالي 6 ساعات

اعرف كليتك الان.. برقم الجلوس والرقم السري tansik.egypt 2019| تنسيق القبول بالجامعات

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

سعد سمير ومحمد محمود يواصلان برنامجهما التأهيلي

نشأت الديهي: مبادرة "حياة كريمة" عمل تاريخي بكل المقاييس

محمد الشناوي يكتفي بتدريبات تأهيلية في الجيم

نشأت الديهي: إسرائيلي يضع السياسة التحريرية لقنوات الإخوان

رياضة

"كاف" يجدد رخصة الأندية المحترفة للأهلي

الجزائري محمد فارس يقترب من الانضام لإنتر ميلان

ساسي وطارق حامد يغيبان عن مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

شاشة عملاقة في بلجيكا لنقل أول مباراة لهازد بقميص الريال

الرئيس نيوز

الصحة: وزير الري يشيد بأداء "البعثة الطبية للحج"

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

"المركزي": ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو إلى 44.92 مليار دولار

السيسي يناقش أنشطة الرئاسة المصرية لـ"الاتحاد الأفريقي" هذا العام

منوعات

عطلة رومانسية تنتهي باختفاء قلب الزوجة وعينيها وبطنها

عادة سيئة تعرض الكثيرين لخطر الوفاة المبكرة

فاعل خير مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لتسهيل الموت

ابتكار طبي يلغي الحاجة لاستبدال غضروف الركبة

كشكول

بالصور.. محافظ مطروح يكرم "النيلي" ومديري الإدارات التعليمية

جامعة حلوان تشارك فى مبادرة (هنجملها) بزراعة 500 شجرة مثمرة

شيخ الأزهر و"المحرصاوي" يدعمان جامعة القاهرة في حادث معهد الأورام

رئيس جامعة المنيا يتفقد ختام أعمال القافلة المتكاملة بـ"ههيا"

إسلام سياسي

البحرين ترسل برقية تعزية إلي الرئيس السيسي في ضحايا التفجير الإرهابي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان

تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا


زيت وسكر

طوارئ بمحطات ميكانيكا الرى لتوفير المياه للزراعات

تفاصيل دعم “مصر الخير” لمبادرة “حياة كريمة”

حملة موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بالمحافظات

ما هي أسباب تصلب الشرايين؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

ثقافة مصر الجديدة يستقبل عيد الأضحى بورش متنوعة

ممارسات المواطنة لمواجهة التطرف.. بثقافة المنيا

ورش ودورات تدريبية بثقافة القليوبية

فرقة أحمد بهاء الدين للموسيقي والكورال تتألق في جامعة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك