رئيس بعثة الحج: تنسيق مع الجانب السعودي لتوفير الرعاية الطبية للحجاج

قال وزير الري ورئيس بعثة الحج، إنه شرف للجميع خدمة الحجاج بيت الله الحرام؛ مشيرا إلى أن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل من أجل التسهيل والتيسير على الحجاج المصريين حتى يؤدوا مناسك الحج بكل سهولة؛ ويعودون سالمين إلى أرض الوطن.



وأشار رئيس البعثة لـ"الدستور" من مكة المكرمة، إلى وجود عدد من الحجاج المصابين بأمراض مزمنة؛ وأيضا عدد من الحالات الحرجة؛ موضحا أنه تم التنسيق مع البعثة الطبية والجانب السعودي لتوفير كافة الإجراءات الطبية اللازمة للحجاج المصريين من المرضى.



وأوضح أن هناك خطة للتصعيد إلى مشعر عرفات؛ تجري بالتنسيق مع السلطات السعودية؛ يتم خلالها مراعاة المحافظة على راحة الحجاج.