براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 400 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 400 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات اللوف المعدني بالعاشر من رمضان، وبراتب يصل لـ2500 جنيه، بالإضافة إلى حافز إنتاج.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 فني صيانة، 100 فني لحام، 100 كهربائي مكن، و100 عامل إنتاج.



وحددت الشركة في المتقدم لإحدى تلك الوظائف، أن يتراوح عمره بين 20 سنة، إلى 40 سنة، على أن يكون حاصلًا على مؤهل، أو بدون، والعمل بنظام الورديات 9 ساعات.



وعلى من يرغب في المتقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01222148335، والتواصل مع المدير المسئول مجدي جاد، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، B4 بجوار مصنع جرين لاند.