بريطانيا تتعهد بتعزيز العلاقة مع كندا بعد البريكست

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر القادم سواء تم ذلك بإبرام صفقة مع التكتل الأوروبي أو دون ذلك، متعهدا بتعزيز علاقة بلاده مع كندا.



وفي أول زيارة رسمية له لكندا منذ توليه حقيبة الخارجية البريطانية، قال دومينيك راب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند، إنه يريد "الارتقاء بصداقتنا مع كندا إلى المستوى التالي" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف "أن البريكست لا يتعلق فقط بإدارة المخاطر، على الرغم من أن هذا أمر مهم ولا أريد أن أكون غاضبا أو لا آخذ ذلك بجدية كبيرة. ولكن الأمر كذلك - ورئيس الوزراء لدينا كان واضحا جدا في ذلك - حول اغتنام الفرص الهائلة لبلدينا."



وتابع راب: "نعم، سنبقى جيرانًا وشركاء وأصدقاء أوروبيين جيدين في المستقبل. لكننا نريد اغتنام هذه الفرص العالمية، ونريد توسيع آفاقنا ورفع مستوى طموحاتنا في العالم. كجزء من ذلك، نريد أن ننقل صداقتنا مع كندا والشعب الكندي إلى المستوى التالي في التجارة، والتعاون الأمني، وحقوق الإنسان، والتحديات العالمية التي تتجاوز أي منطقة معينة مثل معالجة تغير المناخ. "