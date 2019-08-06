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رياضة

خالد قمر يجدد تعاقده مع الاتحاد السكندري

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:14 م
جريدة الدستور
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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى في تجديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وهدافه خالد قمر لمدة موسم إضافي مع القلعة الخضراء، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.

ووافق قمر على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وحازم الرجال أمين الصندوق، وتم الاتفاق فيها على جميع تفاصيل تمديد التعاقد والذى ينتهى بنهاية موسم 2020-2021.

وقال محمد مصيلحى رئيس النادى إن مجلس إدارته يحرص على تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء علي رغبة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

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