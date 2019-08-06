انخفاض طفيف بالتضخم في روسيا خلال يوليو

أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الروسي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليوالماضي.



وقال المكتب إن معدل التضخم بلغ الشهر الماضي 6.4% مقارنة بـ7.4% في شهر يونيوالماضي.



وكان المحللون قد توقعوا أن يتراوح معدل التضخم خلال شهر يوليوالماضي ما بين 5.4% و7. 4%.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية عن المكتب القول إن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق له.



وارتفعت أسعار السلع بنسبة 6.4% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين تراجعت الأسعار بنسبة 1.0% خلال يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيوالماضي.



وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5.5% خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وتراجعت بنسبة 3.0% بالمقارنة بشهر يونيوالماضي.



وتباطأ النمو الاقتصادي في روسيا في الربع الأول من 2019، وقالت وزارة الاقتصاد الروسية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ "كما كان متوقعا" إلى 0.8% على أساس سنوي في الربع الأول من 2.7% في الربع الأخير من 2018، مؤكدة بذلك بواعث قلق السوق.



وتوقع البنك المركزي الروسي أن ينمو الناتج الإجمالي بما يصل إلى 1.7% في 2019.