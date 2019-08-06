إعلان حالة الطوارئ بالمجازر في الغربية

قال محافظ الغربية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بقطاع الطب البيطري؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث سيتم تكثيف الحملات بالاشتراك مع مديريتي الصحة والتموين؛ للمرور على الأسواق ومحال بيع الأغذية؛ للتأكد من صلاحيتها وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف الطبي عليها مع إعدام غير الصالح منها فورًا.



وأكد المحافظ، فتح جميع مجازر المحافظة البالغ عددها 20 مجزرًا بصفة يومية خلال أيام العيد، والاستمرار في العمل حتى الانتهاء التام من جميع الأضاحي في المجازر، فضلًا عن إلغاء جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين في قطاع المجازر والتفتيش على اللحوم.



وشدد على دعم المجازر بالأعداد الكافية من الأطباء الأكفاء؛ لسرعة الكشف على المذبوحات والتأكيد على توافر الكميات الكافية من الأحبار لختم المذبوحات، وأيضًا توافر كميات كافية من المطهرات وأدوات النظافة اللازمة في المجازر.



من جهتها.. أوضحت مديرية الطب البيطري أن مجازر المحافظة ستعمل على فترتين خلال أيام العيد بداية من الساعة 7.30 صباحًا وحتى 7.30 مساءً، وقد يمتد العمل ما بعد هذا الوقت حتى الانتهاء من جميع الأضاحي.