نواب "تيار المستقبل" يؤكدون تضامنهم مع مصر في مواجهة الإرهاب

أكد أعضاء مجلس النواب اللبناني عن "تيار المستقبل" تضامنهم الكامل مع مصر والمصريين في المواجهة مع الإرهاب، مقدمين التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وأدى إلى سقوط العديد من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح.



جاء ذلك في ختام اجتماع الكتلة النيابية لتيار المستقبل، مساء اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري.



كما بعث القيادي السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب خلالها عن استنكاره العملية الإرهابية، مُقدما التعازي لأسر الضحايا والشعب المصري، ومتمنيا لمصر دوام الاستقرار والسلام كونه يمثل أهمية كبيرة للمنطقة العربية بأكملها.

من ناحية أخرى، نقلت النائبة عن (تيار المستقبل) ديما جمالي - أثناء تلاوتها للبيان الصادر عن نواب التيار المجتمعين - تحذير كتلة المستقبل النيابية من خطورة الاحتقان السياسي الراهن في لبنان والمسار التصعيدي الذي تشهده البلاد جراء تداعيات أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل نحو 5 أسابيع، داعية إلى إعطاء فرصة جدية لجهود المصالحة التي يعمل عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بمؤازرة من رئيس الحكومة سعد الحريري.



وشددت على أن "الشحن السياسي" والمواقف التصعيدية للقوى السياسية، تلحق أضرارا جسيمة بالوضع الاقتصادي، وتهدد مقومات السلم الاهلي والعيش المشترك والاستقرار السياسي، مؤكدة أنه من غير الجائز أن "تُشرع الأبواب لأدوات الفتنة الأهلية من جديد".