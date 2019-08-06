بالفيديو.. الداخلية تكثف حملاتها التموينية مع اقتراب عيد الأضحى
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:08 م
عمرو المزيديطباعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
واستهدفت تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مراقبة الأسواق لضبط السلع المغشوشة ومخالفات رفع الأسعار ومحاربة السوق السوداء والحفاظ على الدعم، وقد حققت عددا من النتائج الإيجابية.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. اضغط
واستهدفت تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مراقبة الأسواق لضبط السلع المغشوشة ومخالفات رفع الأسعار ومحاربة السوق السوداء والحفاظ على الدعم، وقد حققت عددا من النتائج الإيجابية.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. اضغط