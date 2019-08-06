رسميًا.. نور السيد يمدد تعاقده مع الاتحاد السكندرى

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري عن نجاح محمد مصيلحى رئيس النادى فى تمديد تعاقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم نور السيد لمدة موسم إضافي مع القلعة الخضراء، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.



جاءت موافقة نور السيد على تمديد تعاقده مع الاتحاد السكندري بعد جلسة جمعته اليوم برئيس النادى محمد مصيلحى اتفقا خلالها على كافة البنود الخاصة بالتعاقد الجديد.