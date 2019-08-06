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رياضة

السعودية تبحث مع مسئولي فورمولا 1 استضافة سباق

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:03 م
جريدة الدستور
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قالت مصادر اليوم الثلاثاء إن السعودية تبحث مع مسئولي بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات مدى إمكانية استضافة سباق في المملكة، وتم استطلاع رأي رؤساء فرق بهذا الشأن.
وذكرت صحيفة التايمز أن فورمولا 1 وعشرة فرق طلبت تطمينات بشأن قضايا من بينها حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحرية وسائل الإعلام قبل الموافقة على إقامة أي سباق هناك.
وأكدت العديد من المصادر المطلعة صحة هذا التقرير.
وأضافت الصحيفة أن مسئولي فورمولا 1 أجروا مباحثات مع العديد من الدول حول العالم التي ترغب في الاستضافة دون الوصول إلى نتيجة.
ورجحت التايمز أن يصبح سباق السعودية واقعا ملموسا في فورمولا 1 بحلول 2021 نظرا لأن جدول السباقات من المتوقع أن يتم توسيعه إلى 22 سباقا وهو رقم قياسي في 2020.
ويناقش مسئولو فورمولا 1 مع الفرق إحداث تغييرات كبيرة على المستويين الفني والرياضي اعتبارا من 2021 وقال ماتيا بينوتو رئيس فيراري على هامش سباق جائزة المجر الكبرى الأحد الماضي إن البطولة ربما تشهد زيادة عدد السباقات إلى 24.
وقال مصدر في فورمولا 1 إن هذا يأتي لإتاحة المزيد من المرونة من خلال الحصول على موافقة الفرق كلها، كما تنص القواعد المعمول بها، على زيادة جدول السباقات إلى أكثر من 21 سباقا في الوقت الحالي بدلا من تحديد عدد معين من السباقات.
ويقام سباقان بالفعل في منطقة الشرق الأوسط الأول على حلبة الصخير في البحرين، والثاني على حلبة مرسى ياس في أبوظبي مع وجود عقود مربحة وطويلة الأجل.
وكانت المبادرة من نصيب سباق جائزة البحرين الكبرى في 2004 لكن السباق أثار جدلا بعد أن اتهمت جماعات حقوقية سلطات البلاد باستخدام السباق "للتغطية" على الانتهاكات وتحسين صورتها أمام الخارج.

وتعرضت السعودية بدورها لانتقادات دولية حادة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في تركيا في أكتوبر  الماضي.
ورفعت السعودية حظرا كان مفروضا على قيادة النساء للسيارات العام الماضي فقط.
ونشرت فورمولا 1 تعهدا في 2015 باحترام "حقوق الإنسان المعترف بها دوليا في البطولات العالمية التي تستضيفها".
وإذا مضت المحادثات بين الطرفين قدما فمن المرجح أن تحاول السعودية أن تستضيف السباق الثالث في المنطقة.

وسباق جائزة البحرين الكبرى كان الثاني في الترتيب هذا الموسم بعد سباق أستراليا الافتتاحي، بينما سيكون سباق جائزة أبوظبي هو الأخير وسيقام أوائل ديسمبر 2019.
ومن المرجح أن تتم المباعدة زمنيا بين أي سباق سعودي وبين هذين السباقين اللذين يقامان في المنطقة لحماية الاستثمارات والحفاظ على تفرد الحدث.
وتبث سباقات فورمولا 1 على الهواء مباشرة ومجانا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بموجب عقد مدته خمس سنوات أبرم في مارس 2018 مع مجموعة (إم.بي.سي) التي أسسها رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم.
وكانت الحقوق مملوكة سابقا لشبكة (بي.إن) الإعلامية في قطر التي لم تجدد تعاقدها بسبب تعرضها لما قالت إنه قرصنة على محتوى البث التليفزيوني المدفوع مقدما.
وسجلت السعودية اسمها بالفعل في قائمة الدول المستضيفة لسباقات فورمولا للسيارات الكهربائية واستضافت أول سباق العام الماضي على حلبة الدرعية وهي حلبة شوارع بالقرب من العاصمة الرياض.
وأسهمت شركات سعودية في فورمولا 1 سابقا في مجال رعاية الفرق.
ورعت شركة البلاد والخطوط الجوية السعودية فريق وليامز حين توج بلقبه الأول في 1980.
وقالت شركة ليبرتي ميديا صاحبة الحقوق التجارية لفورمولا 1 ومقرها الولايات المتحدة إنها ترغب في إضافة سباقين في الولايات المتحدة والصين وهما سوقان رئيسيتان تنموان في هذه الرياضة. ومن المرجح أن تستضيف ميامي سباقا إلى جانب أوستن في الولايات المتحدة.
ودارت محادثات أيضا مع الأرجنتين وجنوب إفريقيا والمغرب لاستضافة سباقات. وإفريقيا هي القارة الوحيدة التي لا يوجد فيها سباق.
ويقام في أوروبا، وهي المعقل التاريخي لفورمولا 1، حاليا 11 سباقا بعد أن تم ضم سباقي روسيا وأذربيجان.

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