"ثقافة الإسماعيلية" تناقش أثر توسعات قناة السويس الجديدة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة الإسماعيلية، حيث عقد بيت ثقافة التل الكبير حوارا ثقافيا بعنوان "أثر توسعات قناة السويس الجديدة على الاقتصاد"، ودار حول مردود القناة على الاقتصاد المصرى وذلك احتفالا بالذكرى الخامسة لذكرى افتتاح القناة.



وأقام قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة رسم بعنوان "بحبك يا بلدى" أدارتها الفنانة سماح على وتستمر الفعاليات حتى 8 أغسطس الجارى، كما أعدت مكتبة أبوصوير مناقشة كتاب "هشام فى بيت الله الحرام" تأليف الدكتور إسماعيل عبد الفتاح، كما نظمت مكتبة على الراعى ورشة فنية للأطفال.