إعادة إعمار 120 منزلًا بـ4 قرى فى أسوان

قال نائب مدير عام جمعية الأورمان في أسوان محمود فؤاد، إنه تم البدء في تطوير 120 منزلًا في 4 قرى بالمحافظة، ضمن مبادرة (حياة كريمة) والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وأضاف فؤاد في بيان اليوم الثلاثاء: «أن القرى التي يتم إعمارها هي قريتي (كلح الجبل - الرديسية) في مركز إدفو، وقرية (القوز) مركز دراو، وقرية (عرب كيما) مركز كوم أمبو، ضمن بروتوكول التعاون الثالث والذي يشمل رفع كفاءة 2885 منزلًا موزعة على 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.



وأوضح أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتسقيف المنزل، كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة قد أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة.