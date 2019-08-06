رئيس وزراء أيرلندا: يمكن تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قال رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار اليوم الثلاثاء إنه لا يزال يعتقد أنه "من الممكن تجنب" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يتم التفاوض عليه.

وخلال كلمة خارج قلعة هيلزبورو في بلفاسات، التي عقدت فيها المفاوضات التي قادت إلى إبرام اتفاق الجمعة العظيمة، قال فارادكار إن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تجنب الخروج بدون اتفاق وذك قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر المقبل.

وقال فارادكار "هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تجنب عدم التوصل إلى اتفاق، إما من خلال التصديق على اتفاق الانسحاب أو تمديد إضافي للموعد النهائي أو ابطال المادة 50 ".

وأضاف أن المفاوضات مع بريطانيا ستستمر بغض النظر عن أي وضع "إنها (المفاوضات) لن تنتهي في 31 أكتوبر، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سنستمر في إجراء المحادثات".

وتأتي تصريحات فارادكار في الوقت الذي تتضاءل فيه الآمال في التوصل إلى اتفاق يتم التفاوض عليه قبل الموعد النهائي للانسحاب في 31 أكتوبر المقبل.