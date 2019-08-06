بالأسم فقط.. 7asry نتيجة التنسيق 2019/2020 |كليات القمة

استمرت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019 حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأحد الماضي والذي وافق يوم 4 أغسطس، إذ تم إعلان أن إجمالي الطلبة والطالبات المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالبا وطالبة، وذلك من واقع عدد 175673 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات في الشعبة الأدبية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق ورغبات الطلبة والطالبات المتقدمين لحجز أماكن بكليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019.

وأوضحت الوزارة، أن الطلاب المتقدمين لحجز أماكنهم في تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الثانية يبلغ عددهم 226002 طالبًا وطالبة، بينما عدد المتخلفين عن التقديم لهذه المرحلة بلغ 3367 طالبا.

وننشر رابط نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2019، حتى يتسنى لجميع طلابنا معرفة الكلية التي التحق بها بكل سهولة ويسر عبر رابط التنسيق الرسمي .