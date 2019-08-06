طرح إنشاء 20 مدرسة جديدة لخفض الكثافة الطلابية بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، طرح 20 مدرسة جديدة لإنشائها في ربوع المحافظة، استمرارًا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد المحافظ في بيان، أن الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء يُعد من أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية والمتخصصة تعمل على تحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي للطلاب من خلال بناء مدارس جديدة، وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة لتوفير الإمكانات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعٍ يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.