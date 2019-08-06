الثلاثاء 06 أغسطس 2019 الموافق 05 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

السعودية تُطلق تطبيق خرائط الحركة المرورية للحج

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:44 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أطلقت قيادة أمن الحج لشؤون المرور بالسعودية، اليوم الثلاثاء، تطبيق الخرائط الخاصة بالحركة المرورية لحج العام الحالي 1440 هـ.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن التطبيق يتضمن معلومات تفصيلية عن خرائط الحركة المرورية لحج العام الحالي، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجيج بواسطة الحافلات والسيارات الخاصة، والبيانات الصادرة من الأمن العام المتعلقة بنقل الحجاج ومخطط الحركة المرورية خلال موسم الحج.

ويبرز التطبيق الخدمات التي تقدمها قيادة أمن الحج لشؤون المرور بالحج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لتوفير سبل الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام وكل ما يمكّنهم من تأدية فريضتهم بكل يسر وسهولة.

كما يُمكّن التطبيق ضيوف الرحمن من تصفح وطباعة الخرائط التفاعلية الخاصة باتجاهات الحركة المرورية في مكة المكرمة وأثناء عمليات تصعيد ونفرة الحجيج من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

الثانوية العامة| tansik تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019/2020 الآن

منذ حوالي 6 ساعات

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

منذ حوالي 3 ساعات

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

ads

الصور

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

image description

حريق معهد الأورام

image description

تسلم «الإيد الشغّالة»

image description

«الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض لفريق الكرة

image description

غرف ملابس الأهلي الجديدة وصالة العرض والجيم والعيادة (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس استفسر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 - tansik.egypt رابط سريع

ظهرت نتيجتك| بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم للثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

الآن.. ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2019 tansik.egypt

ستوديو

هند البنا تشرح كيف تبدل الكوابيس لأحلام؟ (فيديو)

عبدالله الراجحي يخوض سباق رمضان 2020 بمسلسل "بدون شك"

منتخب ناشئ اليد يفوز على السويد 32-28 بكأس العالم في مقدونيا

نجوى كرم تشوق جمهورها لحفلها بمهرجان "الفحيص".. شاهد

رياضة

خالد قمر يجدد تعاقده مع الاتحاد السكندري

رسميًا.. نور السيد يمدد تعاقده مع الاتحاد السكندرى

السعودية تبحث مع مسئولي فورمولا 1 استضافة سباق

كوسييلني يترك أرسنال وينضم إلى بوردو

الرئيس نيوز

النيابة تعاين جثة سيدة ملقاة على الطريق في "أوسيم"

"مذكرة ضبط" دولية لوزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار

"فتاة العياط" تواجه باقي المتهمين في قضية قتل السائق "أمير"

محاكمة عاجلة لمسؤول بـ"التعليم" زوّر شهادة دكتوراه

منوعات

بطاقة الترشيح من هنا.. برقم جلوسك والأسم احصل على كليتك.. تنسيق الجامعات 2019

اكتشاف عالم غريب يشبه كرة القدم خارج نظامنا الشمسي

هل تغير لون الشمس وقت الشروق ظاهرة خطيرة؟.. "البحوث الفلكية" يجيب

بالأسم فقط.. 7asry نتيجة التنسيق 2019/2020 |كليات القمة

كشكول

محافظ مطروح يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

بالصور.. "شوقي" يهنئ "المتيني" بمناسبة توليه رئاسة جامعة عين شمس

ابتكار جديد لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية بحلوان ينافس المستورد

شباب مشروع ١٠٠٠ قائد إفريقي يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء الأورام

إسلام سياسي

صحيفة تركية: استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان

تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

أهل الشر.. اجتماع بين الإخوان وقيادات إيرانية في بريطانيا

مرصد الإفتاء: حسم تستقي فتاوى تخريب المنشآت العامة من الجماعة الأم


زيت وسكر

للنساء فقط.. كيف تؤخرين سن اليأس؟

فصل الكهرباء عن بعض قرى قنا.. والسبب!

“التموين” توضح ضوابط الإستبعاد من منظومة الدعم

“الصحة”: نعتمد على المنتج المحلى من وسائل منع الحمل

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الرواية القبطية
ولاء الشيخ
مهمة وزارة الرى
مؤمن المحمدي
قصب
ماجد حبته
عكس الاتجاه!
المزيد

الثقافة

"ثقافة الإسماعيلية" تناقش أثر توسعات قناة السويس الجديدة

ثقافة المنوفية تناقش "دور الدولة تجاه ذوي القدرات الخاصة"

نادي أدب بورسعيد يستضيف الشاعر فتحي نجم

26 أغسطس "وادي الدوم" على طاولة نادي القصة

صفحتنا ع الفيس بوك