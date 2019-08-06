اليابان تدعو كوريا الجنوبية للوفاء بوعودها بشأن اتفاق 1965

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كوريا الجنوبية، بأن تفي بوعودها التي تشكل قاعدة العلاقات بين البلدين، مشددًا على أن القضية الأهم هي الثقة المتعلقة بالاتفاقات الثنائية.



ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الثلاثاء، عن آبي قوله إن "كوريا الجنوبية قامت بتصرفات أحادية تتناقض مع اتفاق عام 1965 الذي سوّى مسألة حق المطالبة بتعويضات عن العمالة إبان الحرب"، مضيفًا أن "سول تنتهك الاتفاق الذي أصبح أساس تطبيع العلاقات الدبلوماسية".

وأكد آبي أن موقف اليابان يبقى راسخًا، وأنه يتماشى مع القانون الدولي، داعيًا كوريا الجنوبية إلى الاستجابة بصورة ملائمة.



وحول الكيفية التي ستستجيب بها اليابان لخطة ضمان سلامة مضيق هرمز بقيادة الولايات المتحدة، قال آبي إن "سلامة مرور السفن أمر حيوي بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان"، وأضاف أن بلاده ستتخذ القرار بعد دراسة عدة عوامل، من بينها الإمدادات المستقرة للنفط والعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران.