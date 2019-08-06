فتح المجازر مجانًا أمام المواطنين خلال العيد بالقليوبية

وجه محافظ القليوبية، مديرية الطب البيطري بفتح المجازر مجانًا أمام المواطنين لذبح أضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالذبح الصحيح.



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بمسئولي اللجنة العليا لمراقبة الأسواق؛ لمناقشة تنفيذ حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة لاستقبال عيد الأضحى، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري وعربي السيد مدير مديرية التموين ممثلًا عن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.



وقال عبدالحليم، إنه قد تم دعم المجازر بعدد كافٍ من الأطباء المدربين على العمل؛ لمواجهة التزايد في أعداد المذبوحات وتوفير كافة مستلزمات المجازر، بجانب توفير عدد كافٍ من العمال بالمجازر؛ لتطهير أحواض الترسيب وصيانة الصرف الصحي بها.



وأكد ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والجهات المعنية؛ لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، لضمان توفير لحوم خالية من أي مسببات مرضية قبل وأثناء احتفالات عيد الأضحى، فضلًا عن تحرير محاضر فورية وتوقيع غرامات على المخالفين.



كما أكد ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق والحد من أزمة المواد البترولية وظاهرة تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة في حالة حدوث أية شكاوى أو بلاغات.



من جهتها، قالت مديرة الطب البيطري، إن المديرية انتهت من الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وتوجيه أطباء المجازر باستمرار العمل طوال فترة العيد، وإلغاء الراحات حتى آخر أيام العيد، وتم تكثيف لجان مكافحة الكلاب الضالة بأماكن تجمع المواطنين.