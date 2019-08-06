وزير الحج السعودي يعلن وصول حجاج قطريين إلى مكة

أعلن وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، محمد صالح بن طاهر بنتن، وصول عدد من الحجاج القطريين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.



وقال الوزير السعودي فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء: "حجاج قطريون وصلوا إلى مكة".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة، تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.



وأكدت الوزارة في بيان لها، مواصلة المملكة في تهيئة كل السبل لتسهيل قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.



وشددت الوزارة على أن المملكة لن تثني عن تقديم كل التسهيلات لقدومهم لأداء فريضة الحج، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين.