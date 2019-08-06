السعودية تعلن وصول مليوني حاج إلى الأراضي المقدسة

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، وصول حوالي مليوني حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وسط زيادات كبيرة في عدد الحجاج هذا العام.



وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن 1.800.869 حاج وصلوا إلى المملكة حتى ظهر اليوم 5 ذي الحجة بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج.



وأشار البيان إلى قدوم 93792 حاجًا عبر البر، و1689827 حاجًا عبر الجو، و17250 حاجًا عبر البحر، وما زال الحجاج يتوافدون على الأراضي المقدسة وسط استنفار واسع من سلطات المملكة لتسهيل كافة الأمور المتعلقة بالحج.



وكشف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في وقت سابق عن عمل 30 ألف فرد من وزارة الصحة على مدار الساعة؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج.