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محافظات

كفر الشيخ تبحث مقترحات تطوير بعض شوارع العاصمة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:13 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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ناقش محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مقترحات تطوير بعض الشوارع بمركز ومدينة كفر الشيخ، ووضع التصور المبدئى لها، وخطة التنفيذ، وذلك فى إطار تحسين الخدمات للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لعاصمة المحافظة.

ويتم تطوير، شارع النبوى والمهندس، وتطوير منطقة شارع سكة روينة مع شارع صبرى القاضى بغرب المدينة، وإقامة سوق مجمع للسيارات أسفل الكوبرى العلوى، واستكمال الشارع الفاصل بين نادى الشرطة والاستاد والمؤدى إلى مستشفى الجامعة، ودراسة أماكن انتظار السيارات أمام المصالح الحكومية بشارع الجيش.

جاء ذلك، بحضور المهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير التنسيق الحضارى بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزّين، مهندسة معمارية بالتنسيق الحضارى.

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