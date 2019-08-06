ديلى إكسبريس: واشنطن تتبع حركة ناقلات الصين

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية التصدي للأعمال العدائية والتهديدات التي تتبعها إيران في الخليج العربي، وذلك على خلفية تشكيل تحالف دولي لحماية الأمن والملاحة البحرية، وضمان حرية الملاحة في الخليج العربي.



وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعقب ناقلات مرتبطة بالصين وسط تهديد بكين كحليف سري لإيران.



وأشارت الصحيفة إلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم حاليًا بتتبع تحركات الناقلات المرتبطة بشركات النفط الصينية.



وفي الأشهر الأخيرة، استخدم بنك كونلون، التابع لشركة الصين الوطنية للبترول، أسطولًا من الناقلات فيما يبدو أنه محاولة لنقل النفط من إيران إلى الصين، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تحديًا للعقوبات الأمريكية في طهران.



تم اكتشاف الناقلات الصينية بواسطة مجموعة تانكر تريكيرس التي تراقب شحنات النفط، التي تم ربطها جميعًا ببنك كونلون، وتشارك في نقل النفط الإيراني.