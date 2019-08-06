نتيجتك.. استفسر على tansik.egypt برقم جلوسك على نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية

يواجه موقع بوابة الحكومة المصرية صعوبة في الوصول اليه نطر للكم الهائل من الزيارات من طلاب الثانوية العامة 2019 واسرهم للحصول على نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات .

هذا وقد صرح مصدر مسئول بخصوص تنسيق الصف الثالث الثانوي أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، وذلك يوم الأحد القادم وسبب تأخر إعلان النتيجة هو لإعطاء الفرصة كاملة للمراجعة الدقيقة، دون أن يكون عامل الوقت له أي تأثير على سير عملية التنسيق، وذلك حرصًا على دقة سير العمل ودقته.

وتجدر الإشارة أيضا أن الشعبة الأدبية نتائجها من أفضل النتائج وهذا بسبب ارتفاع نسب النجاح عن الأعوام السابقة، فعلى سبيل المثال، فبعد الانتهاء إعلان النتائج، بلغت نسبة النجاح بها 80%، وذلك على الرغم من الشكاوى التي صاحبت امتحانات مادة التاريخ من صعوبتها، وهذا يوكد أن امتحانات هذا العام كان في مقدُر الطالب المتوسط، وجاءت متفقه مع قواد مواصفات الورقة الامتحانية التي تم وضعها بمعرفة المركز القومي للامتحانات.

خطوات تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية تنسيق الثانوية العامة 2019

سجل دخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

أكتب رقم جلوسك.

أضف الرقم السري.

اكتب الكود التأكيدي المكون من 4 أرقام كما في الصورة التالية.

إتباع البيانات المطلوبة حتى الوصول إلى تسجيل الرغبات.