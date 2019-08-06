أرسنال يعلن رحيل مدافعه

أكد نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، انتقال مدافعه لوران كوسيلني إلى نادي بوردو الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



ووجه النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشكر للاعب متمنيًا له التوفيق في المستقبل.



وانتقل المدافع الفرنسي كوسيلني إلى بوردو مقابل 5 ملايين يورو، وانضم إلى أرسنال في صيف 2010 قادمًا من لوريان، وكان من المفترض أن ينتهى عقده في صيف 2020.



وشارك قائد أرسنال في 353 مباراة مع "الجانرز"، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 5 آخرين.