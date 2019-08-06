استقبال 12 سفية بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان، الثلاثاء، أنه بذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 18 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين في المخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأشار إلى مغادرة 761 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40197 طنا من البضائع العامة.. وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 39614 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57938 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3454 طن فوسفات و2204 طن رمل، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 310 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 620 حاوية مكافئة.. في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 807 حاويات مكافئة وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7538 طن حديد و3900 طن خردة و17500 طن قمح و35000 طن ذرة و1824 طن خشب.