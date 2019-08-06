اليابان تدين حادث انفجار معهد الأورام

استنكرت اليابان، الحادث الإهاربي الذي وقع مساء أمس الأول الأحد، في محيط معهد الأورام بالقاهرة.



وأكدت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "أعمال الإرهاب لا يمكن تبريرها بأي سبب من الأسباب.. تدين حكومة اليابان بحسم الإرهاب بكل أشكاله، كما تعرب عن تضامنها مع حكومة مصر وشعبها".



وعبرت اليابان عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتعاطفها مع الجرحى والمصابين.