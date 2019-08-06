غدًا.. مباحثات أمريكية - سودانية فى الخرطوم

وصل المبعوث الأمريكي لدى السودان دونالد بوث، إلى الخرطوم، الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع المسئولين السودانيين استباقًا للزيارة المقررة غدًا، لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل.



واستهل "بوث" نشاطه بلقاء في وزارة الخارجية مع الوكيل المكلف بوزارة الخارجية عمر دهب فضل.



ومن المقرر أن يلتقي "فضل" غدًا الأربعاء، وكيل الخارجية الأمريكية الذي سيلتقيه كذلك رئيس المجلس الانتقالي الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، فضلًا عن قيادات في قوى "إعلان الحرية والتغيير" وممثلين لقوى المجتمع المدني.