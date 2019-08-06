بمساحة مليون و381 ألف متر.. "بورتو أكتوبر" عملاق يخطف السوق العقاري





تعد بورتو أكتوبر أحد مشروعات بورتو جروب السكنية والتي حققت طفرة حقيقية في المشروعات السكنية الفندقية المميزة حيث لاقى المشروع قبولًا كبيرًا في الشارع واعتبروه واحدًا من أهم المنتجعات السكنية في القاهرة والتي تقع في قلب مدينة 6 أكتوبر، وعلى بعد 5 دقائق من ميدان جهينة، فهو واحد من المشروعات الكبيرة، التي تقدمها بورتو جروب كعلامة متميزة في عالم الاستثمار العقاري في مصر ويقع المشروع على مساحة قدرها مليون و381 الف و925 متر مربع تقريبا.



داليا الكردي رئيس القطاع التجاري بشركة بورتو جروب أكدت أن المساحة البنائية الإجمالية لمشروع بورتو أكتوبر تبلغ حوالي 646000 متر مربع تتألف من أربع مناطق رئيسية بالإضافة الى الخدمات المميزة للمشروع، ليصبح واحدا من المشروعات العملاقة في مصر بحجم استثمارات يصل الي 7 مليار 771 مليون 465 الف و617 جنيها.



وحتي تتوافر كل سبل الراحة لقاطني بورتو أكتوبر فقد صمم المشروع ليكون مجتمع سكني فندقي متكامل حيث يضم بجانب الوحدات ذات الطابع المعماري المتميز والمساحات المختلفة والتي تلائم احتياجات العملاء المختلفة.



مجموعة مميزة من الفيلات والشقق الفندقية المميزة يصل عددها الى حوالي 4567 التي تطل علي مساحات شاسعة من الخضرة، بالإضافة إلى مجموعة من البحيرات تصل مساحتها الى حوالي19000 متر، ووسط هذه البحيرات نافورة راقصة لتصبح المنطقة ذات طابع مميز كما عودت بورتو عملائها.



هذا بالإضافة إلى الحدائق الكبيرة المتميزة، ويضم المشروع إدارة فندقية مميزة بجانب مجموعة مميزة من الفيلات والشقق. وقد وصلت نسبة المبيعات في المشروع 54 % بحجم مبيعات المشروع حوالي 9.319.386.023 جنيها ووصل حجم المبيعات الفعلية للمشروع 4.995.132.918 جنيها كما وصلت نسبة الانشاءات في المشروع حوالي 46 % ووصل عدد الوحدات المباعة من المشروع حوالي 2951 وحدة تقريبا.



ويتميز مشروع بورتو اكتوبر بوجود ثلاث مناطق تجارية لها طراز خاص تمنح القاطنيين والزائرين على حد سواء متعة التسوق من أرقي المحلات التي سوف تتواجد في هذه المناطق المتميز،ة بجانب هايبر ماركت.وثلاث مدارس دولية ( امريكية – بريطانية – المانية ) ومستشفى دولي وكلوب هاوس

ملحق به حمام سباحة وكافيهات ونادي بورتو والذي يضم مجموعة مميزة من الملاعب تغطي كل الأعمار وكل الأختياراتوحتي تتوافر كل سبل الراحة لقاطني بورتو أكتوبر.



وأضافت داليا الكردي أن المشروع بدأ تسليمات الوحدات المباعة وأن هناك حوالي 860 فيلا جاهزة علي التسليم و280 وحدة اخري جاهزة للتسليم في ستانلي و360 وحدة جاهزة للتسليم في البوليفار هذا بجانب أنه تم إفتتاح الـ كلوب هاوس منذ عدة أسابيع.



والجدير بالذكر أن مشروع بورتو اكتوبر يوفر جميع الخدمات ووسائل الترفيه والتى تهم كل أفراد الأسره وتتيح لهم قضاء أمتع الأوقات، من خلال أشهر المطاعم والكافيهات العالميه وكرنفالات بابا بورتو، بجانب الحفلات التي تقيمها مجموعة بورتو جروب طوال السنة، مع الأستمتاع بعروض النافورة الراقصة كما يحتوي المشروع علي ركوب الخيل وهو ما يضفي اجواء بورتو العائلية ذات الطابع الخاص.



والجدير بالذكر أن مشروع بورتو اكتوبر يوفر جميع الخدمات ووسائل الترفيه والتى تهم كل أفراد الأسره وتتيح لهم قضاء أمتع الأوقات، من خلال أشهر المطاعم والكافيهات العالميه والتمتع بركوب الخيل وكرنفالات بابا بورتو، بجانب الحفلات التي تقيمها مجموعة بورتو جروب طوال السنة، مع الاستمتاع بعروض النافورة الراقصة.