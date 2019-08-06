تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

قررت الدائرة 14 جنايات، تجديد حبس متهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 977 لسنة 2017 أمن دولة، حيث وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.



ويواجه "أحمد. ا" تهم ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

