اتحاد الكرة ينفي تحديد ملعب لإقامة مباراة السوبر

نفى مدير الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسمه أسامة إسماعيل، أن يكون اتحاد الكرة قد حدد ملعبًا لإقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك.



وأشار "إسماعيل" إلى أنه لا مجال لبحث إقامة السوبر باستاد القاهرة نظرًا لأعمال الصيانة التي تجرى حاليًا هناك، بعد استضافته لبطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى استقرار اتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة.

