ثقافة المنيا تناقش كتاب "على رأي المثل"

ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية، بمحافظة المنيا، كتاب بعنوان "على رأى المثل" من تأليف سعد المصرى، وطرح الكاتب العديد من الأمثال الشعبية لمعرفة التراث الشعبي، كما نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية لعمل مجسمات بالمكعبات "الميكانو" وذلك لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الأطفال.



نظم قصر ثقافة ملوي ورشة فنية بعنوان "تعليم الرسم بألوان الفلومستر"، بجمعية كيان لمتحدي الإعاقة مع الفنان ايهاب نادى وقام بتدريب الرواد على الرسم وتوزيع الألوان عليه.



جاء ذلك ضمن الفاعليات الثفافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفروعها المختلفة في القاهرة والمحافظات، لنشر المعرفة ورفع الوعي، ومواجهة التطرف والأفكار الظلامية.



وتعمل الهيئة على إحياء الفنون التراثية والشعبية، المتمثلة في فرق الفنون الشعبية للحفاظ عليها، كذلك تعمل على إحياء المسرح بالمحافظات لقدرته على مواجهة الأفكار الظلامية.