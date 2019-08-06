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محافظات

اعتماد حركة تنقلات ضباط مديرية أمن الأقصر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:35 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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أعلنت مديرية أمن الأقصر عن حركة تنقلات ضباط النظام بالمراكز والإدارات المختلفة بمديرية أمن الأقصر.

وتضمنت حركة ضباط النظام، تعيين العميد نادر منصور مأمورا لقسم شرطة الأقصر، العميد محمد المناوي إلى مدير الإدارة العامة للتدريب، العميد طارق محمد ألهم مدير إدارة المرور، العميد سميح ممدوح مدير إدارة قوات الأمن، العقيد إيهاب سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، العقيد محمد أنيس مدير إدارة شرطة النجدة.

كما تضمنت الحركة، تسكين الضباط على رتبة "مقدم" وهم كلا من هشام محمد توفيق إلى نائب مأمور قسم شرطة الأقصر، رامي مجدي إلى قائد مركز التدريب، أحمد محمد مسعد إلى نائب مأمور قسم شرطة الأقصر للخدمات، مصطفى السيد طه إلى نائب مأمور مركز شرطة طيبة، طاهر محمود الفخراني إلى إدارة المرور، أحمد محمود حبيب رئيس قسم الرخص، محمد جلال كامل إلى إدارة المرور، كمال ذكي عبد السميع مشرف خدمات البر الغربي، شاكر الأحمدي رئيس قسم الأسلحة والذخيرة،ياسر محيي الدين إلى إدارة المرور، سعيد الحسيني السعيد إلى نائب مأمور مركز شرطة إسنا.

وشملت الحركة، نقل الضباط على رتبة "رائد" وهم كل من "أحمد عبد العزيز عبد المنعم إلى نائب مأمور مركز طيبة للخدمات، أحمد أسامة عبدالجليل إلى إدارة المرور، كريم عزمي الوكيل إلى ضابط بمركز شرطة القرنة.

والضباط على رتبة نقيب كلا من "خالد علي سالم والنقيب أحمد عبدالغني عبدالله إلى ضباط بإدارة تأمين الطرق، عمرو أحمد أحمد قاسم إلى ضابط بإدارة الحماية المدنية، أحمد محمد إلى شرطة المسطحات، عادل فتحي إلى مركز إسنا، أحمد السيد محمد إلى قسم شرطة الأقصر، محمد أحمد عبد الرحيم ضابط بإدارة تأمين الطرق، حافظ علي حافظ إلى مركز القرنة، عبد الحي مصطفى إلى إدارة قوات الأمن، محمود عشري محمد إلى مركز إسنا، محمد محمد عبد الرحمن إلى إدارة قوات الأمن، حازم عبد النبي إبراهيم إلى إدارة شرطة النجدة، عادل كامل الدسوقي إلى إدارة قوات الأمن، أحمد السيد محمد إلى مركز إسنا، محمود عبدالفتاح إلى مركز الأقصر، وليد عبد الحميد إلى مركز القرنة، السيد محمد عبد الحميد ضابط بإدارة تأمين الطرق، محمود محمد فهمي إلى إدارة المرور، شعبان أحمد شعبان إلى قسم شرطة الأقصر، صبري عطا جوهر إلى قسم التوريدات والمخازن، إبراهيم محمد صالح إلى مركز إسنا، عمرو أيمن مصطفى إلى قسم شرطة الأقصر، عبد العزيز مصطفى إلى إدارة شرطة النجدة، محمود صلاح عبدالله إلى مركز إسنا، محمد النوبي أحمد إلى مركز أرمنت، عاطف محمد محمد إلى مركز الأقصر، مصطفى محمد السيد إلى مركز إسنا، صبري السيد عبد الرحمن إلى إدارة المرور، محمود السيد أحمد إلى مركز طيبة، محمد عبدالعزيز السيد إلى مركز إسنا، عمرو معتمد أبو الحجاج إلى مركز طيبة، خالد جمعة أحمد إلى إدارة شرطة النجدة، صبحي أبو اليزيد إلى إدارة شرطة النجدة، الملازم أول محمد مصطفى السيد إلى مركز أرمنت، الملازم أول أحمد حامد عطا إلى مركز طيبة".

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