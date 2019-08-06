ضبط ٢٨٨٠ زجاجة عصير مجهولة المصدر بمصنع في بني سويف

شن قسم مراقبة الأغذية بالفشن جنوب بنى سويف، اليوم الثلاثاء، حملة لضبط المنشأت والمواد الغذائية المخالفة والغير مرخصة، بناءا علي تعليمات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف وبإشراف الدكتورة أمنية احمد حسن مدير إدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة وبالتنسيق مع إدارة تموين الفشن.



حيث تم ضبط المدعو "عبدالجليل.ع" اثناء قيامه بإدارة مصنع تعبئة عصائر بدون ترخيص من الجهات المختصه مخالفا القانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بقرية منشاة عمرو التابعه لمركز الفشن وتم التحفظ عدد ٢٨٨٠ زجاجة عصير داخل المصنع مجهولة المصدر ولا تصلح للاستهلاك الآدمي قاد الحملة محمد محمود مراقب أول الأغذية بالادارة الصحية بالفشن وحمدي عاشور مفتش أغذية ومحمد عرفة مفتش تموين بإدارة تموين الفشن.



تحرر محضر رقم 241 2019 جنح الفشن وتولت النيابة التحقيق.